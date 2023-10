Afganistán: Siete fuertes sismos dejaron 15 muertos y 78 heridos

Al menos 15 personas murieron y otras 78 resultaron heridas después de que siete sismos de magnitudes entre 4,7 y 6,3 Richter golpeasen este sábado la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán.

"Las víctimas mortales son 15 y hay 78 heridos, pero parece que el número de víctimas puede aumentar ya que continúan los trabajos de rescate", informó a EFE el director de prensa del Ministerio de Gestión de Desastres, Mula Janan Sayeq.

"Hubo alrededor de 5 o 6 terremotos y las personas que residen en los edificios salieron a las calles con miedo. La situación es horrible en la ciudad de Herat. Se han derrumbado algunos edificios y la mayoría de las personas resultaron heridas al escapar del apartamento", indicó a dicho medio Jameel Ahmad, un vecino de Herat.

El primero, el de mayor magnitud, ocurrió a las 12:11 (4:41 horas en Chile) a 14 kilómetros de profundidad y a 33 kilómetros de la ciudad de Zindah Jan, ubicada en la provincia de Herat, según el USGS.

Le siguieron cuatro réplicas consecutivas de magnitudes 5,5; 4,7; 6,3; y 5,9 respectivamente en un lapso de una hora.

El cuarto sismo, también de 6,3 Richter, se registró a unos diez kilómetros de profundidad y a unos 29 kilómetros de Zindah Jan.

Más tarde, el servicio de sismología estadounidense sintió otro dos temblores casi una hora después en la provincia de Herat de magnitudes 4,8 y 4,9, respectivamente.

Al Zindah Jan, epicentro de la tragedia y la zona más afectada, se han desplazado doce ambulancias de la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Afganistán para ayudar con las labores de evacuación y rescate de víctimas, anunció el organismo internacional en X, antes Twitter.

"El equipo de traumatología está en alerta y están trabajando con médicos de traumatología en el Hospital Regional de Herat", agregó.

.@WHO extends our thoughts to the people of Herat, @Afghanistan who have been affected by the earthquake today. We have sent medicines & medical supplies to the hospitals to support treatment of those wounded. Our warehouse is ready to deploy for additional medicines as needed. pic.twitter.com/2WkDBophEc