ONU: Afganistán es un apartheid de género sin parangón en el mundo

La opresión impuesta durante los últimos tres años a las mujeres afganas "es un control represivo sobre la mitad de la población de un país que no tiene parangón en el mundo actual", aseguró este lunes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, al repasar la situación reciente del régimen talibán.

Un nuevo informe de su oficina presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recordó que en los últimos 12 meses se han aprobado medidas como la prohibición de acceso de las afganas a la educación superior, que provocó el comienzo del curso escolar el pasado mes de marzo sin la presencia de éstas en los centros educativos del país más allá del sexto grado de enseñanza.

El reporte también advierte el limitado acceso de las mujeres del país al mercado laboral, ya que en el último año, su empleo se ha visto reducido, principalmente, a los sectores de la salud, la enseñanza primaria y la seguridad en espacios como aeropuertos y centros de detención.

Türk advirtió que esta represión se extiende, además, a la libertad de expresión y asociación de las mujeres, pues aquellas que han protestado contra estas leyes o que han expresado una opinión diferente a las mismas se han enfrentado a castigos severos.

El informe concluye así que las autoridades de facto no pueden continuar por este camino y deben adoptar medidas decisivas para cumplir con la legislación internacional en materia de derechos humanos.

