Catástrofe: Inundaciones dejan centenares de muertos en Chad, Marruecos y Sudán

Las fuertes inundaciones que golpean -desde finales de julio- al continente africano han provocado la muerte de centenares de personas, siendo Chad (centro), Marruecos (norte) y Chad (oriente) los países más afectados durante la catástrofe, que también ha generado brotes de cólera por el estancamiento de agua.

Desde finales de julio, al menos 341 personas han perdido producto de la emergencia en Chad; mientras casi 1,5 millones se han visto afectadas por la catástrofe, según informó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"La situación evoluciona rápidamente. El número de personas afectadas ha pasado de 960.000 el 27 de agosto a más de 1.495.000 personas (más de 266.000 hogares) el 3 de septiembre, según el comité interministerial de lucha contra las inundaciones (del Gobierno chadiano)", sostuvo la OCHA en un informe que recogen este lunes medios locales.

Según esta agencia de la ONU, las 23 provincias del país se han visto golpeadas por las fuertes precipitaciones que se han hecho "más y más recurrentes durante los últimos años".

Esta situación agrava las circunstancias de una población ya vulnerable por la pobreza crónica, el subdesarrollo, los conflictos y la inestabilidad política.

