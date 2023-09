Comunidad internacional ofrece ayuda a Marruecos tras terremoto

Mandatarios y gobiernos de diferentes partes del mundo han ofrecido ayuda a Marruecos tras el devastador terremoto que ha dejado, hasta el momento, 1.037 muertos y 1.204 heridos en una decena de provincias del país norteafricano.

El seísmo, de magnitud 7 Richter, tuvo su epicentro en la localidad de Ighil, situada unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech, una zona en la que, según los expertos, no se esperaba que pudiera darse un terremoto de tanta fuerza.

Tras el suceso, los máximos representantes de los principales órganos de la Unión Europea (Comisión, Consejo y Parlamento) han expresado su solidaridad con el pueblo marroquí y han ofrecido la ayuda comunitaria al Gobierno del país.

En este sentido, el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, ha asegurado que el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias "está siguiendo de cerca la situación" y que la Unión Europea "está preparada para proporcionar cualquier asistencia necesaria si se le solicita".

