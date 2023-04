La oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental, que cubre Sudán, informó hoy de que casi 330 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre el Gobierno sudanés y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde el pasado sábado.

"Desde el 15 de abril, casi 330 personas han muerto y casi 3.200 más han resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre el gobierno y las fuerzas armadas de la oposición en Jartum y otros estados, incluidos los de Darfur", dijo en una rueda de prensa virtual el director regional de la OMS, Ahmed Al Mandhari.

Señaló que "los informes de agresiones sexuales a trabajadores humanitarios internacionales son también muy preocupantes, al igual que los informes de ataques a la asistencia sanitaria, incluidas agresiones a trabajadores sanitarios, ocupación militar de hospitales, saqueo y secuestro de ambulancias".

“Since April 15th, almost 330 people have died and almost 3200 more injured as a result of fighting between government and armed opposition forces in Khartoum and a number of other states, including Darfur States.” - Dr Ahmed Al-Mandhari, @WHOEMRO Regional Director #Sudan

The situation in #Sudan is increasingly concerning and heart breaking.



Almost 300 people died so far, and over 3000 are injured. I condemn all loss of life, especially attacks on civilians and health care.