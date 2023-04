ONU alertó del "rápido deterioro" de Sudán por crisis humanitaria

La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó este domingo del "rápido deterioro" de la crisis humanitaria en Sudán y señaló que enviará "inmediatamente a la región" a su jefe humanitario y coordinador de ayuda para emergencias, Marin Griffiths.

"La escala y la rapidez de lo que está pasando no tiene precedentes en Sudán. Estamos extremadamente preocupados por el impacto inmediato y a largo plazo sobre todo el pueblo de Sudán y la región amplia", indicó el secretario general de la organización, António Guterres, en un comunicado.

"Una vez más, instamos a todas las partes del conflicto a proteger a los civiles y a las infraestructuras civiles, a permitir el paso seguro de civiles que huyen de áreas de hostilidades, a respetar a los trabajadores y activos y humanitarios, a facilitar las operaciones de ayuda, y a respetar al personal, los transportes y las instalaciones médicas", afirmó Guterres en una nota enviada por su portavoz.

Conflict in Sudan is set to trigger further displacement both within and outside the country.



The @UN is scaling up efforts to help people seeking safety in neighbouring countries.



