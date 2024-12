Canciller alemán: Atropello en feria navideña "apunta a algo grave"

El canciller alemán, Olaf Scholz, indicó que el atropello múltiple sucedido este viernes en Magdeburgo (este de Alemania), que ha causado al menos un muerto, "apunta a algo grave", sin dar más detalles de momento.

En la red social X, Scholz agradeció además el trabajo de los efectivos de rescate "en estas horas de ansiedad" y dijo que "mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Estamos a su lado y al lado del pueblo de Magdeburgo".

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.