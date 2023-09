Bukele anunció nueva fase de su polémico plan de seguridad

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la implementación de la "fase seis" de su plan de seguridad Control Territorial llamada "integración", para lo que se creará una instancia estatal para su coordinación.

"La mayoría de las fases del plan Control Territorial se enfocan en la contención de la violencia, en el combate directo de la criminalidad, pero esta nueva fase se enfocará en las necesidades de mediano y largo plazo", dijo Bukele en una cadena de radio y televisión transmitida en la noche de este viernes.

El presidente sostuvo, en un discurso en el marco del 202 aniversario de la independencia centroamericana de España, que "el Estado salvadoreño, la empresa privada, las universidades, las comunidades y el resto de sectores de la sociedad deben de ayudarnos e integrarse para combatir la pobreza".

Indicó que para coordinar esta fase se creará la Dirección Nacional de Integración, que estará a cargo de Alejandro Gutman, de origen argentino y que durante años ha dirigido la Fundación Forever en El Salvador.

De acuerdo con el mandatario, Gutman "ha trabajado por más de 20 años en las comunidades más desfavorecidas y ha ayudado a miles de jóvenes a encontrar oportunidades de crecimiento".

