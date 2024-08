El abogado Juan Pablo Fioribello, cercano a la exprimera dama Fabiola Yáñez, quien denunció al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, por violencia de género, detalló lo que le contó la víctima: "Me dijo 'me golpeó, me golpeó varias veces, no aguanto más y quiero denunciar; tengo todo', me dice 'lo fui a denunciar'. Ella dice tener fotos, dice tener un montón de elementos probatorios que dan fe de esto", relató.

"La verdad que es la primera vez en la historia, yo creo, que pasa con un expresidente de la Nación, que es denunciado por este tema", indicó el jurista.

LEER ARTICULO COMPLETO