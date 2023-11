Efecto Macri: 11 legisladores abandonaron el partido de Milei

Once legisladores electos de La Libertad Avanza dejarán la formación del candidato a la Presidencia argentina Javier Milei después del acuerdo de éste con el exmandatario Mauricio Macri con miras a la segunda vuelta, que tendrá lugar el 19 de noviembre.

"Respetamos la decisión de nuestro candidato a Presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales", expresaron los políticos de la formación de ultraderecha en un comunicado difundido este miércoles.

La senadora Ivana Arracaeta; los diputados Lisandro Almirón, Pablo Alsaloni y Gerardo González; los parlamentarios del Mercosur Fabiana Martín, Fabricio Cascino, Mario Nallar y David Ocaña, y los legisladores de la provincia de Entre Ríos (noreste) Gladys Liliana Salinas, Carlos Alberto Damasco y Julia Esther Calleros Arrecous rubricaron un duro texto en el que atacaron al expresidente.

"Recordamos que durante la Presidencia del Ingeniero Mauricio Macri se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina", en alusión a la deuda por 45.000 millones de dólares contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, "hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Moral e ideológicamente es nuestro límite", indicó el comunicado.

El texto señaló que "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", frase usada habitualmente por el economista libertario en sus intervenciones.

No obstante, los legisladores agradecieron a Milei por "haber formado parte de la construcción de un espacio nacional en tiempo récord" que fue la fuerza más votada en las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) celebradas el 13 de agosto y logró alcanzar la segunda vuelta presidencial.

"Vamos a seguir trabajando para que las ideas de la Libertad crezcan en cada rincón de la Patria. En el parlamento argentino trabajaremos con este objetivo, bajo la bandera del espacio que nos puso en este lugar", continuó el comunicado.

Los legisladores podrán ocupar sus escaños, ya que los votos cosechados en Argentina son personales, al margen de la formación política que ocupen.

MASSA HACE POLÍTICA "OSCURA, PREPOTENTE Y MAFIOSA", DIJO MACRI

En paralelo, Macri arremetió contra el candidato oficialista, Sergio Massa (Unión por la Patria), acusándolo de hacer política "oscura, prepotente y mafiosa".

"Somos el cambio o no somos nada; por eso yo voto a (Javier) Milei", subrayó Macri durante un panel que compartió con el expresidente del gobierno de España Mariano Rajoy (2011-2018), en la decimotercera edición del Foro ABECEB, desarrollado en Buenos Aires.

El expresidente relevó que se acercó a Massa en 2013 con la idea de terminar el kirchnerismo -ala del peronismo vinculado al expresidente ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y a la actual vicepresidenta- y finalmente terminó aliado a él.

A juicio de Macri, Massa es responsable del "desastre y destrucción de estos 15 meses" en que ha sido ministro de Economía, puesto que tiene "una forma de hacer política oscura, prepotente, mafiosa y corporativa que ha atrapado a la Argentina, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo".

En esa línea, afirmó que el candidato de La Libertad Avanza que "no gobernó, no robó, no mintió", tiene "intención de cambio" y "va a aceptar la colaboración de todos".