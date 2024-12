El "narcovideo" que amenaza a Bullrich: Estamos en Buenos Aires, vamos a dejar muertos

Un supuesto "narcovideo" viralizado en redes sociales conmociona a Argentina, pues en la grabación cuatro sujetos con sus rostros cubiertos, vistiendo overoles y portando armas lanzan una fuerte amenaza contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Este video va para vos Pullaro y Bullrich (...) estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos acá", dice uno los protagonistas del registro, de 61 segundos, que había sido detectado por agentes de inteligencia, motivando una denuncia ante la Policía Federal.

"Vamos a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar", agregan los delincuentes.

Según detalla Clarín, "si bien consignan la supuesta presencia en la Ciudad (de Buenos Aires), los investigadores creen que el video habría sido grabado en Rosario".

"La investigación preliminar contabilizaba subfusiles FMK3 -conocidas en la jerga criminal como 'pistolas ametralladoras', pistolas Glock y 9 milímetros, un fusil FAL automático liviano de la versión conocida como 'paracaidista', una escopeta calibre 12 mm y otras de repetición, de las que no hay antecedentes ni registros en Rosario de su uso entre delincuentes", añade el diario argentino; aunque "las municiones del FAL han sido utilizadas en dos balaceras en las que detectaron sus vainas".

"NI UN PASO ATRÁS", respondió a través de sus redes sociales Bullrich, citando un comunicado de la Oficina del Presidente, que tilda el video como "una clara amenaza terrorista".

Luego, el propio presidente Javier Milei citó la declaración y, arrobando a Bullrich y Pullaro, sentenció: "El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover".