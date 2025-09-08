El fracaso de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Argentina, donde perdió por 14 puntos en el principal distrito electoral, ha generado un fuerte remezón en los mercados financieros del país. El dólar paralelo subió a 1.480 pesos y las acciones se desplomaron hasta en un 22%.

En medio del revuelo, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el gran triunfo peronista y envió un mensaje a Javier Milei: "Salí de la burbuja, hermano".

Escucha el detalle en el reporte del corresponsal Ulises Lencina.

