En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, la argentina Rut Diamint, investigadora Principal del Conicet, abordó este martes la ausencia de autoridades trasandinas en la conmemoración de las cuatro décadas del Tratado de Paz de Chile y Argentina, que fue liderado por el Papa Francisco en el Vaticano.

En opinión de la experta, la decisión del gobierno de Javier Milei no es porque haya una postura de "enfrentamiento con Chile", sino que se debe a que "no hay visión" respecto a materia internacional.

"Este no es el mejor momento de la política exterior argentina, y este presidente (Milei) no tiene una vocación muy fuerte por mejorar las relaciones vecinales y regionales. No le interesa demasiado lo que ocurra en América Latina (...) No es una figura que dé continuidad", advirtió Diamint.

