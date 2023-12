Jefe de redes sociales del Gobierno de Milei publicó la contraseña del WiFi de la policía por error

El encargado de la comunicación en redes sociales del Gobierno de Javier Milei, Iñaki Gutiérrez (22), publicó por error los datos de la red WiFi de la Policía de Buenos Aires, hecho que ha sido relevado en Argentina.

El joven "community manager" del Ejecutivo trasandino compartió en su cuenta personal de la red social X (antes Twitter) una foto de Milei, acompañado de su hermana Karina y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras monitoreaban en el Departamento de Policía de la Ciudad de Buenos Aires el desarrollo de la primera gran marcha contra los ajustes económicos de la nueva Administración, que tuvo lugar este miércoles en el centro de la capital.

Pero un detalle que fue resaltado por los internautas es que en una parte de la imagen se dejabar ver una hoja de papel que tenía escrito el nombre de la red WiFi del búnker policial, llamada "Curro", y su contraseña, "curro2023".

Alrededor de 20 minutos después, Gutiérrez borró la publicación y no la reemplazó por otra. Sin embargo, según él, el motivo no obedeció a la filtración de aquellos datos, lo que dijo no haber advertido, sino a una cuestión estética de la composición de la foto.

"Me di cuenta de que no se veían bien los tres, se veía la cabeza de Patricia Bullrich muy cortada. Tenía una mucho mejor, desde más lejos. Quería subir esa, borré la que tenía y cuando quise subir la otra se me murió la señal. No pude entrar a las redes sociales hasta ahora", explicó al trasandino diario La Nación.