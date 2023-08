Javier Milei aseguró que Macri será parte de su gobierno si es elegido presidente

El candidato a presidente por el partido liberal de Argentina, Javier Milei, afirmó este sábado que, en caso de resultar electo en las elecciones generales del 22 de octubre, el exjefe de Estado Mauricio Macri (2015-2019) tendrá un rol importante en su Gobierno.

"Sería una figura por encima de Cancillería, como un representante. No sé cómo se define, habría que crear la figura. Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el país", dijo Milei, en diálogo con Radio Mitre sobre el exmandatario de Juntos por el Cambio (centroderecha).

Tanto Macri como el ganador de las elecciones primarias del 13 de agosto pasado han compartido reuniones en el pasado, ya que ambos tienen posiciones similares sobre el modo de manejar la economía del país suramericano, como la reducción del gasto público y avanzar en un enfoque antipopulista.

"(Macri) me ha sorprendido muy gratamente, que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de la economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mí, dado el tipo de vínculo que tenemos", indicó el líder libertario respecto de las charlas que han mantenido.

De hecho, el referente de Juntos por el Cambio había destacado la victoria de La Libertad Avanza durante las primarias, donde los libertarios consiguieron el 30,04 % superando por poco menos de dos puntos a la exministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich (28,27 %) y al ministro de Economía del peronismo, Sergio Massa (27,27 %).

"Sumando los resultados de Javier Milei y los nuestros, es enorme esta mayoría de argentinos que planteamos un cambio profundo como no existió en décadas. Gracias a todos los que nos acompañaron", había declarado el expresidente.

REUNIÓN CON EL FMI

Debido a las posibilidades que tiene de ser electo, un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió de forma virtual con Milei, para "entender sus prioridades de política económica", ya que el país todavía debe refinanciar deudas por unos 45.000 millones de dólares.

"Hablamos del proyecto de dolarización y, básicamente, yo lo que expliqué fue la viabilidad financiera del mismo, explicando que al terminarse con el riesgo de moneda, eso haría que no hubiera más devaluaciones", contó el libertario.

"La contraparte es que tendríamos un programa que por la irreversibilidad del mismo sería creíble y por ende ese expansivo y dadas esas dos condiciones bajaría el riesgo de crédito", aseguró.

En este sentido, Milei remarcó que en un eventual gobierno se encargará de cumplir con la deuda ante la entidad financiera a través de un ajuste para generar "equilibrio fiscal" y tener un "resultado financiero nulo".

"Significa que no se toma más deuda y al no tomarse más deudas Argentina pasaría a ser solvente", concluyó.