Lula promete que hará "todo y cualquier sacrificio" para ayudar a Argentina

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió este martes a su par argentino, Alberto Fernández, que hará "todo y cualquier sacrificio" para ayudar a su país, incluso mediar a su favor ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Desde el punto de vista político, me comprometí con mi amigo Fernández que voy a hacer todo y cualquier sacrificio para que podamos ayudar a Argentina en este momento difícil", dijo el mandatario brasileño en una declaración conjunta, en Brasilia.

Lula señaló que hablará con los BRICS, grupo que Brasil integra junto con China, Rusia, India y Sudáfrica, para ver cómo pueden ayudar y adelantó que pretende conversar también con el FMI, a través del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, para que "le quite el cuchillo del cuello" a Argentina.

"El FMI sabe cómo Argentina se endeudó, sabe a quién le prestó el dinero y, por tanto, no puede estar presionando a un país que solo quiere crecer, crear empleo y mejorar la vida del pueblo", demandó.

Uma alegria receber o amigo @alferdez hoje no Palácio do Alvorada. Brasil e Argentina são países irmãos e teremos relações cada vez mais prósperas com um dos maiores parceiros comerciais do nosso país e da nossa indústria. Juntos somos mais fortes 🇧🇷🇦🇷



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/7XTV5w1Nt8