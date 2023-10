Sorpresa: Massa queda primero e irá al balotaje con Milei

El candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, dio hoy la sorpresa al revertir los sondeos y ganar la primera vuelta de las elecciones argentinas, para enfrentarse en el balotaje el próximo 19 de noviembre al aspirante de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien ganó en las primarias el 13 de agosto.

El candidato de Unión por la Patria alcanza un sorprendente resultado, con un 36,56% de apoyos, por encima del 30,05% cosechado por Milei, dejando tercera a Patricia Bullrich, la candidata de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), quien obtuvo 23,85% de los votos, con el 96,68% de las mesas escrutadas.

Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur, cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

En el búnker electoral de Unión por la Patria reinaba esta noche un efervescente ambiente de fiesta, con la presencia multitudinaria de militantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales, toda vez que las encuestas pronosticaban que Milei iba a revalidar el triunfo que cosechó en las PASO (elecciones primarias abiertas simultaneas y obligatorias).

Desde allí, Massa agradeció a los "más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votaran por quien votaran", y afirmó que "la grieta se murió y empieza una nueva etapa", recoge la agencia pública Télam.

En caso de que resulte electo en el balotaje de noviembre, el 10 de diciembre -fecha de asunción- "voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, sobre la base de llamar a los mejores sin que importe su fuerza política", prometió, al tiempo que reiteró su intención de "poner punto final a la destrucción del otro".

"Sé que muchos de los que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar. Mi compromiso es construir una patria en la nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma (...) Este no es un país de mierda. Entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece", sostuvo.

MILEI DESTACA SU VOTACIÓN "HISTÓRICA"

A su turno, Milei relevó la votación que obtuvo como "histórica", debido a que logró armar su movimiento en "solamente dos años" y este domingo cosechó un triunfo que también le permitió obtener 40 diputados y ocho senadores.

"Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en Argentina nos llena de orgullo", destacó el ultraderechista.

"Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos", dijo también ya pensando en la segunda vuelta y apelando a los votantes de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) y la hoy derrotada candidata Bullrich.

"Vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques. Estoy dispuesto a hacer tábula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo", anunció el candidato libertario, "porque más allá de nuestras diferencias -dijo-, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos a una organización criminal".

BULLRICH RECONOCE DERROTA Y EVITA EXPLICITAR APOYO A MILEI

Por su parte, Bullrich reconoció su derrota en las elecciones: "El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a facilitar que vuelva al poder quien ha sido parte del peor Gobierno de la historia reciente de Argentina", proclamó en alusión al peronista Massa, si bien evitó explicitar su apoyo a Milei.

La aspirante, que fue ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), perdió 1,8 millones de votos con respecto al resultado obtenido por Juntos por el Cambio en las primarias de agosto. Al respecto, aseguró que "los valores (de la coalición) no están a la deriva, ni se venden, ni se compran, ni se van a negociar".

"Nunca vamos a ser cómplices del populismo y de las mafias que destruyeron este país", zanjó entre tímidos cánticos de apoyo y aplausos de los adherentes que acudieron al 'búnker' opositor.

BUENOS AIRES: LA PROVINCIA PARA EL PERONISMO Y LA CIUDAD PARA PRIMO DE MACRI

En la provincia de Buenos Aires, el bastión de los seguidores de la actual vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), el triunfo fue para el oficialista Axel Kicillof, con el 45,23 % de los votos con el 69,32 % de las mesas escrutadas.

En la opositora Juntos por el Cambio, el clima era de derrota, apenas mitigada por la victoria en la ciudad de Buenos Aires, donde con el 49,29 % de los votos salió primero el candidato oficialista Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, y quedó en segundo lugar el peronista, Leandro Santoro, que sumó el 32,31 % de los votos, con el 79,28 % de las mesas escrutadas.

La participación en finalmente se elevó al 77,67%, por lo que se convirtió en la segunda peor desde el retorno a la democracia -preliminarmente tras el cierre de mesas se situaba en 74%, la cifra más baja-, después de la última dictadura (1976-1983), informó la Dirección Nacional Electoral.