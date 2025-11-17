Sheikh Hasina, figura central de la política de Bangladesh en el último medio siglo, fue condenada este lunes a pena de muerte por un tribunal del país, que la halló culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas que forzaron su dimisión y huida en agosto de 2024.

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés) condenó este lunes a pena de muerte a Hasina y la consideró responsable de incitar a la violencia y ordenar el uso de armas letales contra jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y represión política.

La ONU estimó en febrero de 2025 que unas 1.500 personas murieron durante la denominada "Revolución de julio".

Hasina, de 78 años e hija del 'padre fundador' de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, permanece en el exilio en la India desde que abandonó precipitadamente el cargo de primera ministra.

Se desconoce su paradero exacto en la India y sus apariciones públicas se limitan a actos de partidarios de los que sólo trascienden algunos episodios en las redes sociales, y a entrevistas a medios de comunicación indios.

LEER ARTICULO COMPLETO