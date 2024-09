Asteroide impactó contra la Tierra cerca de la isla filipina de Luzón

Residentes de la isla Luzón, cercana a Filipinas, registraron el impacto de un asteroide contra la Tierra que generó una "bola de fuego" al ingresar a la atmosfera.

Según consignó Meganoticias, el asteroide -bautizado como 2024 RW1- se quemó sobre el océano Pacífico occidental y cuenta de un metro de diámetro. Entró a la atmosfera a 20,8 kilómetros por segundo, sin embargo, no representó peligro para ninguna especie.

Here's how Asteroid RW1 looks like from Gonzaga, Cagayan, Philippines.

El 2024 RW1 fue descubierto por el Catalina Sky Survey –programa de investigación orientado a la búsqueda de cometas y asteroides- en la mañana del 4 de marzo, por lo que su llegada se esperaba para las 16:46 horas de Filipinas (12:46 en Chile) del miércoles 4 de septiembre. Cálculo que se cumplió.

En tanto, es novena vez en la historia que se puede detectar y estimar el impacto de un asteroide contra la Tierra.

𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝗘𝗔𝗥𝗧𝗛, 𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗢𝗜𝗗 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗥𝗪𝟭! ☄️



Here's a clear shot of the much-awaited small asteroid 2024 RW1 (#CAQTDL2) burning bright into a greenish 'fireball' over Lal-lo, Cagayan around 12:39 AM PhST, 05 September 2024.



