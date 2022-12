Mujer fingió su muerte y publicó fotografías de su "cadáver" para evitar pagar una deuda

Una mujer de Indonesia fingió su propia muerte en redes sociales para evitar pagar una deuda que tenía con otra mujer.

Según informó The New York Post, la mujer identificada como Lisa Givi debía una gran cantidad de dinero a su asociada Maya Gunawan, el cual debía pagar antes del 20 de noviembre. Pero cuando llegó la fecha límite Givi no tenía el monto necesario, por lo que acordó con la mujer extender el plazo hasta el 6 de diciembre.

Al poco tiempo después Givi ocupó la cuenta de Facebook de su hija para fingir su propia muerte en una publicación en la que aseguraba que había fallecido en un accidente automovilístico cerca de su casa, y que incluía fotografías de ella misma simulando estar muerta, junto con otras imágenes sacadas de un programa de televisión.

Sin embargo, fue su propia hija quien posteriormente desmintió la información y aseguró que su madre había hackeado su cuenta para no pagar el dinero que debía.

En tanto Gunawan comentó a los medios locales que decidió no realizar una denuncia ante las autoridades, y que todavía está esperando a que la mujer le pague el monto adeudado, aunque aseguró que desde entonces no se ha podido contactar con ella.