Pakistán: Ataque suicida en cumpleaños de Mahoma deja al menos 52 muertos

El número de víctimas mortales tras un ataque suicida este viernes en una mezquita en la provincia de Beluchistán, en el sur de Pakistán, aumentó a 52, informaron a EFE las autoridades.

"El número de muertos ha llegado a 52 y hay más de 50 heridos", indicó el oficial de la comisaría de la ciudad de Mastung, en Baluchistán, donde tuvo lugar el ataque, Mohammad Javed Lehri.

Entre los muertos se encontró "un alto oficial de Policía que estaba de servicio para brindar protección a la procesión religiosa", agregó el agente.

El ataque ocurrió frente a una mezquita en medio de la festividad religiosa Eid-e-Miladun Nabi, un evento auspicioso en el que los musulmanes honran el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, indicó a EFE otro responsable de la policía de Mastung, Zubair Baloch.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.

Esta es la segunda explosión que se produce en Mustang este mes. El pasado 14 de septiembre, 11 personas, entre ellos el líder partido religioso Jamiat Ulema Islam (JUI), Hafiz Hamdullah, resultaron heridas a causa de una explosión cerca del vehículo en el que viajaban en la carretera Quetta-Karachi.

Esta formación política sufrió a finales del pasado julio un ataque suicida durante un mitin político, que causó al menos 63 muertos y 120 heridos, y que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico de Khorasan, una rama local del grupo terrorista.

Tras conocerse lo sucedido, el ministro del Interior interino de Pakistán, Sarfraz Bugti, condenó en la plataforma X, antes Twitter, "el atroz ataque en Mastung", y aseguró que el gobierno empleará todos los recursos dispobiles para garantizar atención a las víctimas y mejorar la seguridad en el país.

"Estamos comprometidos con una política de tolerancia cero contra los terroristas", afirmó Bugti.

Strongly condemn the heinous attack in Mastung. Attacking innocent people during the Eid Milad-un-Nabi procession is a terrible act. We'll use all resources for rescue and relief operations, ensuring best medical care for the injured. We're committed to a zero-tolerance policy…