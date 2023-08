Queman varias iglesias en Pakistán tras acusaciones de blasfemia contra un cristiano

Varias iglesias fueron quemadas este miércoles en Faisalabad, en el noreste de Pakistán, después de que los habitantes locales acusaran a un joven perteneciente a la minoría cristiana de cometer blasfemia, una grave acusación en el país asiático.

Una turba incendió los lugares de culto, afirmó un portavoz de la Policía de la zona de Jaranwala, Mohammed Naveed, "en respuesta" a las alegaciones de blasfemia que fueron amplificadas desde algunas mezquitas del vecindario.

Según la fuente, los asaltantes también vandalizaron casas propiedad de cristianos, provocando la huida de la localidad de algunos miembros de esta minoría, unos 2,6 millones de personas o el 1,27 por ciento de la población en Pakistán según el último censo.

El joven cristiano "ha sido acusado de desgarrar las páginas del sagrado Corán y escribir palabras blasfemas contra el profeta Mahoma", añadió Naveed.

Ante la imposibilidad de la Policía de controlar a las turbas, las autoridades afirmaron haber llamado a la unidad policial militarizada Rangers.

El espeso humo desatado por los muebles incendiados frente a una modesta iglesia, ante la mirada de decenas de jóvenes, fue una de las imágenes de la jornada de violencia contra la minoría cristiana, lamentó el presidente de la iglesia de Pakistán, el obispo Azad Marshall, en la red social Twitter.

"Me fallan las palabras mientras escribo esto. Nosotros, obispos, curas y personas comunes estamos profundamente doloridos y afligidos", dijo Marshall, que acusó a las turbas de "profanar" biblias y "torturar y acosar" a cristianos falsamente acusados.

Words fail me as I write this. We, Bishops, Priests and lay people are deeply pained and distressed at the Jaranwala incident in the Faisalabad District in Pakistan. A church building is being burnt as I type this message. Bibles have been desecrated and Christians have been… pic.twitter.com/xruE83NPXL