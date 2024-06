Exprimer ministro de Tailandia fue imputado por delito de lesa majestad

Thaksin Shinawatra, exprimer ministro de Tailandia e influyente figura en la política de ese país durante las últimas décadas, fue imputado este martes por un delito de lesa majestad, que se castiga con entre 3 y 15 años de prisión, confirmó en un comunicado la fiscalía.

Thaksin, quien regresó al país el pasado agosto tras pasar más de 15 años en el autoexilio para evitar a la justicia tailandesa, acudió a primera hora de la mañana en la Oficina del Fiscal General, y más tarde compareció frente a un Tribunal Penal de Bangkok, donde escuchó los cargos formales en su contra.

En un escueto comunicado, la Oficina del Fiscal General indicó el tribunal que "aceptó" el caso contra el exdirigente, quien llegó al lugar en un coche con los cristales tintados para evitar a los medios.

Se espera que Thaksin pida la libertad bajo fianza, según publican varios medios locales.

El exprimer ministro fue denunciado de acusar al Consejo Privado de la Casa Real de Tailandia, el órgano que asesora al rey, de organizar el golpe de Estado militar de 2014 que derrocó al gobierno de Yingluck Shinawatra, su hermana menor, durante una entrevista publicada en 2015 por un medio surcoreano.

El artículo 112 del Código Penal, también conocido como la ley de lesa majestad, no incluye en principio al Consejo Privado de la Casa Real sino que castiga a quien "difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente".

Sin embargo, los tribunales tailandeses han realizado a menudo una interpretación amplia de la ley, algo que ha sido criticado por la ONU al considerar que la norma vulnera la libertad de expresión.

Además de lesa majestad, también se acusó hoy a Thaksin de un cargo por supuestamente violar la ley de delitos informáticos.

[Breaking] The Criminal Court has accepted the lèse-majesté case against former Prime Minister Thaksin Shinawatra. He is expected to post bail.#Thailand #ทักษิณ #ม112 pic.twitter.com/tcrIwQ2AuE