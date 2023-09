Un temporal sin precedentes en 140 años causa graves inundaciones en Hong Kong

Hong Kong sufrió en las últimas horas las mayores lluvias de las que se tienen registros desde hace 140 años, que han dejado graves inundaciones y daños aún por cuantificar.

"Estoy muy preocupado por las graves inundaciones en varias zonas afectadas de Hong Kong", escribió esta madrugada en su cuenta de Facebook el jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, quien instó a la población a permanecer en lugares protegidos y afirmó que varios departamentos gubernamentales están tomando medidas para asistir a las zonas damnificadas.

El gobierno hongkonés, que advirtió de que las condiciones meteorológicas extremas se prolongarán al menos hasta el mediodía, suspendió todas las actividades escolares durante esta jornada e instó a los empresarios a remitirse a lo dispuesto en la señal de tifón número 8, que establece la prioridad de la seguridad del personal.

El operador de la Bolsa de Hong Kong, HKEX, anunció hoy que la jornada bursátil de este viernes en la antigua colonia británica queda suspendida por las inundaciones en la ciudad, siendo la última vez que cesó sus operaciones el pasado 1 de septiembre, cuando llegó a la región el supertifón Saola.

Las lluvias comenzaron la noche del jueves, llevaron a la emisión de un aviso de alerta negra por precipitaciones y provocaron de inmediato graves inundaciones en toda la excolonia, con el distrito oriental entre las zonas más castigadas.

También se decretó máxima alerta para los residentes próximos a los ríos Shenzhen, Ng Tung y Sheung Yu por el vertido de un embalse que rebasó su capacidad en la ciudad continental de Shenzhen.

El temporal, que no cesó durante la mañana del viernes, obligó también a cerrar los puestos de control fronterizo de Heung Yuen Wai y Man Kam To, además de las oficinas locales de inmigración, todos los centros médicos públicos y las oficinas de correos.

En las redes sociales se difundieron numerosos videos que muestran escenas de calles del centro financiero convertidas en torrentes, con numerosas personas y vehículos atrapados por las inundaciones en toda la ciudad, así como una estación de metro inundada.

In Chai Wan, Hong Kong, under the heavy rain of 150 mm in one hour, the streets have turned into raging rivers! pic.twitter.com/nZrG1t8cQG