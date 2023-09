Evo Morales: El gobierno y la extrema derecha se oponen a mi candidatura

El exmandatario boliviano (2006-2019) y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, acusó este lunes al gobierno de Luis Arce y a la derecha de oponerse a su candidatura presidencial para los comicios de 2025.

"En las últimas horas hemos comprobado cómo el gobierno y la extrema derecha separatista coinciden en oponerse a esta candidatura promovida por el pueblo", escribió Morales en la red social X (antes Twitter).

Este domingo Morales confirmó su postulación a las elecciones generales de 2025 argumentando que la gente "quiere" que postule, que le están "obligando" y le han "convencido" para tomar esa decisión.

El exjefe de Estado mencionó en esta jornada que está agradecido por el "aliento sincero, militante y comprometido" que le brindaron para iniciar una campaña "contra la mentira y el sabotaje".

Morales denunció en la víspera una campaña "sucia" en su contra, ya que la oposición le tilda de "narcotraficante", pero el Gobierno del presidente Arce y del vicepresidente David Choquehuanca le señalan como el "rey de la cocaína", por lo que estas situaciones le "obligaron" a ser candidato y a "batallar".

"Tenías 2 mandatos, usaste 3 y quisiste robarte un 4º. Sinvergüenza descarado, no estás 'obligado'", fue el reproche del exmandatario Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) a Morales, en la red X.

Evo: 35 años manejas coca-Chapare, te reduje 90%; denuncié tu 3er mandato e Insulza-OEA te cobijó; 21F te dijimos NO; 2019 paramos tu fraude; 2021 obtuve OC 28/21, no puedes postular.

Tenías 2 mandatos, usaste 3 y quisiste robarte 4°. Sinvergüenza descarado, no estás "obligado". pic.twitter.com/jbMHewWE0u