Un chileno está herido y otro secuestrado en Bolivia: Iban tras su camión robado en Calama

La diputada boliviana Luisa Nayar Sosa denunció a través de sus redes sociales que un chileno fue secuestrado y otro se encuentra herido de bala en la ciudad de Challapata, en el departamento de Oruro.

"Logramos retomar contacto con las víctimas chilenas en Challapata, nos manifiestan que uno de ellos se encuentra con heridas de bala y otro fue secuestrado", reveló la parlamentaria.

Asimismo, Sosa interpeló al ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, a quien lo acusó de "brillar por su ausencia. Lo que suceda con los ciudadanos chilenos es su responsabilidad".

Logramos retomar contacto con las víctimas chilenas en Challapata, nos manifiestan que uno de ellos se encuentra con heridas de bala y otro fue secuestrado, mientras tanto @EDelCastilloDC, brilla por su ausencia. Lo que suceda con los ciudadanos chilenos es su responsabilidad. — Luisa Nayar Sosa (@luisanayars) July 8, 2023

Previamente, la diputada reportó que "en el transcurso de esta semana ciudadanos chilenos llegaron hasta territorio boliviano a efectos de recuperar un camión que fue robado el 26 de junio en Chile y que ingresó a Bolivia el 1 de julio", asegurando que fueron a hacer las denuncias respectivas a la policía boliviana, pero éstos "se rehusaron a brindarles el apoyo correspondiente".

El camión fue sustraído en Calama, según reportó la familia, quienes indicaron que el dueño del vehículo de carga recibió una llamada anónima, se trasladó a Challapata y encontró una parte del camión, para posteriormente ser perseguidos por sujetos armados.

"Ahora, luego de haber transcurrido varios días, estas personas están siendo víctimas de una persecución armada", señaló la parlamentaria, y añadió que "hemos puesto en conocimiento de los cónsules de Chile esta situación, como también en conocimiento de diputados chilenos".

"Exigimos a las autoridades llamadas por ley a tomar las acciones respectivas, evitar que suceda una tragedia y evitar que con este trágico desenlace se produzca un conflicto internacional", recalcó Sosa.

¡Min. @EDelCastilloDC haga su trabajo! Su incapacidad nos conduce a que se ponga en riesgo la vida de la gente, evite un derramamiento de sangre y un posterior conflicto internacional. pic.twitter.com/McYOoB6YXe — Luisa Nayar Sosa (@luisanayars) July 8, 2023

Las víctimas son Mario Bello y su cuñado Luis Anza, de acuerdo a lo consignado por el medio boliviano El Deber. La hija del primero de ellos, María José Bello, indicó que "no nos va a interesar más el bien material. Habíamos logrado muchas cosas, llegamos al gobierno boliviano, hicimos lo que muchas personas no hicieron, pero preferimos mil veces recuperar la vida de mi cuñado, antes que seguir buscando porque probablemente hay muchas más personas metidas, narcotraficantes, quizás gente del mismo gobierno, no sabemos".

"Quizás llegamos tan lejos que tuvieron miedo, que se queden con el camión, solo queremos recuperar a nuestro cuñado que está perdido ahora", añadió.