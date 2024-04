Con Twitter en medio: Brasil abre investigaciones contra Elon Musk por ataques a la Justicia

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este domingo investigaciones contra el billonario estadounidense Elon Musk, propietario de la plataforma X, por sus ataques a la Justicia brasileña y su amenaza de no obedecer determinaciones para bloquear cuentas en la red social.

Las investigaciones por los supuestos delitos de "manipulación criminal y dolosa" de la plataforma X y obstrucción a la justicia fueron ordenadas por el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los miembros de la Corte Suprema y responsable por un proceso sobre el uso de las redes sociales para la difusión de falsas noticias y ataques a la democracia.

La decisión fue publicada en el portal de la Corte Suprema este domingo luego de que el magnate, en un mensaje en su cuenta en X, acusó a De Moraes de imponer la censura en Brasil con sentencias para bloquear diferentes perfiles en la red social sin motivo.

Musk ya había advertido el sábado que desobedecería las decisiones del magistrado así eso le acarrease varias multas y le obligase a cerrar la empresa en Brasil, ya que, en su opinión, la defensa de la libertad de expresión es más importante que las ganancias.

"En breve X publicará todo lo exigido por el magistrado y cómo esas peticiones violan la ley brasileña. Ese juez, descarada y repetidamente, ha traicionado la Constitución y el pueblo de Brasil. Debería renunciar o ser impugnado", afirmó el billonario.

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame.