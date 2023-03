Lula cancela su viaje a China por una "bronconeumonía bacteriana y viral"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió este sábado suspender definitivamente su viaje a China hasta que se recupere de la "bronconeumonía bacteriana y viral por influenza A" que padece y de la que se encuentra mejorando progresivamente.

"Por recomendación médica, el presidente Lula decidió posponer su viaje a China. El aplazamiento ya ha sido comunicado a las autoridades chinas con la reiteración del deseo de programar la visita en una nueva fecha", indicó el Gobierno en una nota.

El mandatario progresista, de 77 años, ya anunció el viernes que aplazaría un día su viaje al gigante asiático, previsto inicialmente para este sábado, debido a una "neumonía leve".

Lula fue al hospital el jueves con "síntomas gripales", tras una intensa agenda que le llevó esta semana a los estados de Pernambuco (noreste) y Río de Janeiro (sureste).

Tras una evaluación clínica, le fue diagnosticado una "bronconeumonía bacteriana y viral por influenza A", por lo que inició un tratamiento con antibióticos.

Em função de orientação médica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu adiar sua viagem à China. O adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data. #EquipeLula