Faltando una semana para que Lula da Silva asuma por tercera vez el poder en Brasil, aún no termina de conformar su gabinete. En la antesala del cambio de mando ha habido varias protestas de personas que no reconocen el resultado de la elección: tres buses y cinco vehículos fueron incendiados el sábado, y fue detenido además un hombre de 52 años que puso una bomba en un camión. Entre los invitados a la toma de posesión está Nicolás Maduro, y aún no hay certeza de si Jair Bolsonaro participará en la ceremonia. Todo el ambiente que vive el gigante sudamericano, además de los desafíos del líder de Partido de los Trabajadores, en el informe del corresponsal Patricio de la Barra.

