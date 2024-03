A seis años del asesinato de Marielle Franco, policía brasileña detuvo a tres personas

La Policía de Brasil dio por concluida este domingo la investigación del asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018 con la captura de un diputado, un funcionario y un exjefe de la institución polical acusados de ordenar un crimen de clara "naturaleza política".

La detención este domingo del diputado federal José 'Chiquinho' Brazão, su hermano Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el exjefe de la Policía Civil de esa ciudad, Rivaldo Barbosa, supone el "fin" de la investigación, dijo en rueda de prensa el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

El jefe policial no descartó que pueda haber "otras diligencias" si surgieran "nuevos elementos" y explicó que la conclusión es que Franco fue asesinada por su actuación contra mafias parapoliciales conocidas como milicias, que controlan muchas de las favelas de Río de Janeiro y tienen fuertes vínculos con grupos políticos.

"Tenemos bien claro" quiénes fueron los "ejecutores" y también quiénes ordenaron "ese crimen odioso, asqueroso, que fue un crimen de naturaleza política", enfatizó el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

Explicó que hay "claros indicios" de que los autores intelectuales estaban en "conflicto" con Franco, debido a su actuación contra intentos de las milicias de apoderarse de tierras públicas para "sus operaciones inmobiliarias".

Según Lewandowski, "el grupo de Marielle tenía fuerte actuación" en la cámara municipal "en defensa del derecho a la vivienda y la regularización catastral" de los terrenos pretendidos por esas mafias.

"Todo estaba en contra de lo que esos grupos mafiosos querían", apuntó la Policía Federal.

