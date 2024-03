Canadá: Delincuentes chilenos chocaron una casa tras intentar robo bancario

La Policía de la División Oeste de Durham, Canadá, reportó la detención de dos chilenos que intentaron sustraer un cajero automático en la ciudad de Ajax y luego de una persecución terminaron chocando en una casa.

Según detalló la policía de Durham en su página web, el hecho ocurrió el pasado domingo 3 de marzo a las 23:20 horas (21:20 en Chile), cuando la seguridad del banco Scotiabank alertó a la institución sobre la situación. Los agentes policiales llegaron rápidamente al lugar e intentaron bloquearles el paso a los delincuentes, que ya se preparaban para su huida.

Los sujetos lograron esquivarlos y se provocó una pequeña persecución. En ella, los antisociales atravesaron dos patios traseros y luego terminaron chocando con una casa ubicada en las cercanías del banco, procediendo a su detención.

La policía reportó que ningún morador resultó herido, pero la casa quedó con graves daños. Mientras que de los antisociales, el conductor terminó con heridas leves.

Los sujetos fueron identificados como Alejando Castro Díaz (28 años), acusado de allanamiento de morada y participación de organización criminal, y Omar Burgos Burgos (39 años), acusado de fuga de agente policial, allanamiento de morada y participación en organización criminal.

El comunicado concluyó que ambos habían llegado recientemente a Canadá y fueron detenidos "para una audiencia de fianza".

