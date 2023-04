Partido sudafricano exigió arresto del Dalái Lama por abuso infantil

El partido opositor sudafricano Luchadores por la Libertad Económica (EFF) pidió hoy a la India la detención y el procesamiento del Dalái Lama por abuso infantil tras la polémica desatada por el video difundido en las redes sociales en el que el líder budista pide a un niño que "chupe su lengua" durante un evento.

"La patética disculpa publicada (...) por la oficina del Dalái Lama debe ser rechazada con condenación. El abuso infantil no puede ser disculpado", dijo la formación de izquierda radical, tercera fuerza política de Sudáfrica, en un comunicado publicado este martes a través de la red social Twitter.

EFF Calls On Indian Authorities To Arrest The Dala Lama, Tenzin Gyatso For Child Abuse pic.twitter.com/SdELZGke3a