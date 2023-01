"Es algún mal que me hicieron": Joven asegura que quedó embarazada de un espíritu

Una joven de Colombia causó polémica tras asegurar que quedó embarazada por un espíritu, ya que niega haber tenido relaciones sexuales.

"Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud a chequeo y salí embarazada" aseguró la joven de 19 años a los medios locales.

Sin embargo la joven cree que el supuesto espíritu que la embarazó no es benigno ni santo como el que recibió la Virgen María, sino que aseguró creer que "es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada".

Como era de esperarse la situación se viralizó en redes sociales, donde los internautas aseguraron que la joven estaría inventando una excusa para justificar su embarazo, mientras que otros creen que nunca recibió una educación sexual apropiada.