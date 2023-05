Petro negó haber llamado a la violencia al amenazar con una "revolución"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aclaró sus dichos sobre una posible "revolución" en su país si el Congreso rechaza las reformas que está impulsando, y matizó con que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse libremente.

El mandatario colombiano, en su discurso en el marco del Día del Trabajador, declaró que "no basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución".

No obstante, en la última jornada, en su visita por España, aseguró "no es un llamado a la violencia, al contrario, cuanto más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá".

"Si un gobierno responde con fuego, con muertos, con represión, con cárcel, pues lo que cosecha es violencia, es ahí donde hay que poner el cuidado", aseveró.

Y subrayó: "Cuando nosotros decimos que pacíficamente la gente salga a las calles, lo que estamos es disminuyendo la violencia".

"Indudablemente queremos cambios y por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas, las hemos presentado, no son las únicas, pero están en la discusión pública. Eso no es romper las instituciones, eso es utilizar las instituciones", resaltó.

Además, Petro afirmó que los cambios realizados en su ejecutivo tienen que tener el respaldo de la población colombiana; "ningún cambio se puede presentar si no hay un respaldo popular. Los cambios no se pueden imponer".

Esto luego que el mandatario reemplazara a siete ministros debido al poco avance que han tenido sus reformas sociales en el Congreso.

ULTRADERECHA ESPAÑOLA LLAMA "TERRORISTA" A PETRO

El líder de la formación de ultraderecha española Vox, Santiago Abascal, criticó este miércoles que se le haya puesto una "alfombra roja" al presidente colombiano, porque eso supone "el blanqueamiento" de "un terrorista no arrepentido".

Los diputados de Vox se ausentaron del acto en el Congreso al inicio del discurso que ofreció Petro hoy como parte de los actos programados en el viaje a España.

Tras abandonar el salón de plenos junto a sus compañeros, Abascal dijo que "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido", en referencia a Arnaldo Otegi, coordinador general de la formación independentista vasca EH Bildu, que cuenta con cinco diputados en el Congreso español.

Hoy el Gobierno, sus socios y muchos diputados de la oposición han puesto alfombra roja al terrorista no arrepentido Petro.



Solo VOX, igual que tantas otras veces, ha disentido de ese espectáculo esperpéntico.



España merece otra política internacional. pic.twitter.com/TwUq4TrFFI — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 3, 2023

Según Abascal, Petro, antes de comenzar su visita de Estado a España, "ha insultado a España, para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica", dado que el presidente colombiano en un acto por el Día del Trabajo en Bogotá hizo una referencia al "yugo español" para Iberoamérica en relación a la historia de siglos atrás.

"Esto no es más que una muestra de la política internacional de este Gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia", dijo el presidente de Vox, quien justificó el "gesto" de abandonar el pleno en que Petro "tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado de dolor", del que "no se ha arrepentido".

Antes de la llegada del presidente de Colombia al Congreso, en las inmediaciones se manifestaron una veintena de personas contra la visita, convocados por Foro Madrid, organización promovida por la fundación de Vox, Disenso.