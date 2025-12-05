En inusual rueda de prensa, Cuba negó vínculos narcos y aseguró cooperar con EE.UU.

Cuba negó tener cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico y aseguró que mantiene comunicación con Estados Unidos sobre este tema, con base en un acuerdo de cooperación bilateral vigente desde 2016.

Altos cargos del Ministerio del Interior y de Justicia realizaron estas afirmaciones el jueves en una inusual rueda de prensa, en un contexto regional marcado por la intensificación de la presión militar de Washington contra Venezuela, sustentada, precisamente, en argumentos de lucha contra el narco.

En la comparecencia, tres altos funcionarios reiteraron que "Cuba no es un país productor ni de tránsito de drogas", y que, de hecho, mantiene una "política de tolerancia cero" al respecto.

El jefe del Órgano de Enfrentamiento Especializado Antidrogas del Ministerio del Interior, coronel Juan Carlos Poey, alertó que el actual despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe -cerca a Venezuela- se entiende en La Habana como "una seria amenaza a la seguridad y soberanía" de Cuba.

Poey explicó que las drogas sintéticas son actualmente las más extendidas en la isla y que, en su mayoría, proceden de Estados Unidos.

En tanto, el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras del Minint, el primer coronel Ybey Carballo, afirmó que "se intercambia información de inteligencia con los servicios homólogos de Estados Unidos".

"Le aportamos (a Washington) información en tiempo real, le damos posición, rumbo, características de las embarcaciones (con droga), cuántos motores y personas", detalló Carballo.

Añadió que estos aportes de inteligencia "son cuestiones reconocidas por el Servicio de Guardacostas estadounidense", y sólo en lo que va de este año se han "asegurado" en Cuba más de dos toneladas de droga.

"Juicios ejemplarizantes"

Desde hace meses las autoridades cubanas reconocen un aumento del consumo de drogas y muestran preocupación por su circulación, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, no se han difundido estadísticas completas sobre el consumo.

El problema se define y afronta principalmente como una cuestión de orden público.

Así, se han realizado varios "juicios ejemplarizantes" relacionados con el tráfico de drogas, con al menos una condena de 15 años de prisión por posesión y venta de pequeñas cantidades de droga, señala la agencia de noticias EFE.

El ministro de Justicia, Oscar Silvera, quien preside la Comisión Nacional de Drogas, afirma que el enfoque del régimen es "preventivo" y "garantiza que Cuba no sea productor, ni país de tránsito de drogas ilícitas".

Tensión en el Caribe

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe y vincula al dictador venezolano, Nicolás Maduro, con el grupo narco "Cartel de los Soles", que Caracas niega que exista.

En este contexto, Washington ha informado ataques a una veintena de narcolanchas, con más de 80 tripulantes muertos.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que "no puede aceptarse legal o moralmente" lo que considera "pretextos" de Estados Unidos para una eventual agresión militar a Venezuela.