Caso Epstein desata pugna entre el círculo de Trump, el FBI y el Departamento de Justicia

El manejo del caso del financiero Jeffrey Epstein y una teoría de conspiración sobre su "lista de clientes" y su muerte desataron esta semana un choque interno entre los "influencers" del movimiento "Make America Great Again" (MAGA) de Donald Trump, el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) y el FBI.

Las mayores figuras públicas del MAGA, como Laura Loomer, piden la dimisión de Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, tras difundirse un memorando en el que el DOJ y el FBI concluyen que no hay evidencias de que Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, mantuviera una "lista de clientes" famosos a los que chantajeaba.

El documento, revelado el lunes, también confirmó que el magnate se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, lo que niega una teoría de conspiración popular entre la derecha estadounidense sobre un supuesto asesinato de Epstein para proteger a sus conocidos, entre quienes figura el expresidente Bill Clinton (1993-2001).

Los simpatizantes más acérrimos del MAGA han quedado insatisfechos con los hallazgos, pues Trump, Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino, prometieron antes del comienzo de esta Administración revelar "la verdad" sobre el caso.

Loomer, una de las "influencers" más cercanas a Trump, reiteró este sábado su exigencia de que renuncie Bondi, a quien llama "Scam Blondi" o "rubia estafadora", una petición que comparten figuras como Megyn Kelly.

"Como alguien que está bastante conectada con todas las facciones de la base MAGA, no puedo suavizar qué tanta buena voluntad le ha costado Pam 'Blondi' a la Administración Trump con su base esta semana. Es una lastra enorme para el presidente Trump", escribió en X.

