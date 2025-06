Murió la flor: Musk afirma que Trump figura en los archivos de Jeffrey Epstein

El magnate Elon Musk afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, figura en los archivos de Jeffrey Epstein, que contienen supuestamente los nombres de sus cómplices, en una nueva escalada del enfrentamiento entre ambos.

"Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos", publicó Musk en X, su red social.

Mark this post for the future. The truth will come out.