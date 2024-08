Desbaratan red de tráfico sexual en Comic-Con San Diego: 10 víctimas rescatadas y 14 detenidos

El Departamento de Justicia de California informó este miércoles del arresto de 14 personas y el rescate de otras 10 víctimas, entre ellas una menor de edad, en un operativo llevado a cabo durante la Comic-Con de San Diego contra una red de trata de personas para fines sexuales.

El procedimiento fue realizado por el personal de las fuerzas de seguridad encubiertos, que se integraron como "compradores sexuales para identificar y ponerse en contacto con las posibles víctimas de la trata y detener a sus traficantes", indicó el organismo estatal en un comunicado.

Durante la redada, el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de San Diego (Sdhttf, por sus siglas en inglés) "detuvo a 14 compradores de sexo (y) se recuperaron a nueve víctimas adultas potenciales de la trata con fines de explotación sexual", agregó el escrito.

También se recuperó a una adolescente de 16 años a la que se le ofreció, junto al resto de víctimas, servicios de atención y bienestar durante el macroevento, que atrajo a más de 100.000 personas entre el 25 y el 27 del pasado julio en la ciudad de San Diego.

"Los traficantes sexuales aprovechan eventos a gran escala como Comic-Con para explotar a sus víctimas con fines de lucro", advirtió por su parte el fiscal general Rob Bonta.

Con estos arrestos, las autoridades "envían mensaje claro a los posibles delincuentes de que su comportamiento delictivo no será tolerado", sentenció el fiscal demócrata, que se perfila como candidato a relevar al gobernador de California, Gavin Newsom, en las próximas elecciones.

