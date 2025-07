Caso Epstein: Jueza rechazó orden de divulgar testimonios y resurgen dudas sobre "lista de clientes"

Una jueza federal de Florida rechazó este miércoles la petición del Gobierno de Donald Trump de revelar las transcripciones de un gran jurado sobre el caso criminal de Jeffrey Epstein en ese Estado, de mediados de la década de 2000.

"Las manos del Tribunal están atadas", se lee en la orden emitida por la jueza de distrito Robin L.Rosenberg, que explicó que la ley solo permite divulgar los testimonios de un gran jurado en situaciones específicas, ninguna de las cuales aplicaba a este caso.

En su solicitud, emitida el pasado viernes, el Departamento de Justicia (DOJ) -perteneciente a la Administración Trump- indicó que su petición respondía al interés público que existe en torno a la investigación que realizó dicha agencia federal y FBI en torno al caso del magnate acusado de tráfico sexual y pederastia, que falleció en prisión.

El Gobierno pidió además que, si la jueza no podía decidir sobre la cuestión, se transfiriera la solicitud a un tribunal federal en Nueva York, donde hubo otros juicios relacionados como el de Ghislaine Maxwell.

Aunque la magistrada reconoció el interés público del caso, resaltó que solo una decisión del Tribunal Supremo podría permitir que se publiquen las transcripciones del gran jurado, y rechazó que la solicitud del Gobierno Trump cumpliera con los requisitos legales para ser transferida.

La decisión se dio a conocer poco antes de que comenzara una rueda de prensa de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que no había tenido oportunidad de hablar con Trump al respecto.

"Entiendo que hay otras dos solicitudes del Departamento de Justicia en trámite", añadió.

La solicitud del Gobierno de divulgar dichos testimonios llegó en un momento en que el escándalo de Epstein vuelve a generar atención en EE.UU., después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran en una investigación que el magnate no contaba con una "lista de clientes" famosos para chantajear.

Los simpatizantes más acérrimos del movimiento Make America Great Again (MAGA) están insatisfechos con los hallazgos de dichas pesquisas, pues Trump, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y el subdirector del FBI, Dan Bongino, prometieron revelar "la verdad" sobre el caso antes del comienzo de esta Administración en enero.

El diario estadounidense The Wall Street Journal reportó este miércoles que el presidente Trump fue informado desde mayo, por funcionarios de su Departamento de Justicia, que su nombre aparece en "múltiples ocasiones" en los archivos del polémico caso contra el pederasta Jeffrey Epstein.

La semana pasada, Trump anunció que demandará a WSJ luego que el diario publicara el contenido de una supuesta carta escrita por él a Epstein, que contenía varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda dibujada por el hoy gobernante.

Exclusive: The Justice Department told President Trump in May that his name is among many in the Epstein files https://t.co/o14LCLQFPV