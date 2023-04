El expresidente Donald Trump se declaró "no culpable" a la justicia de Nueva York luego de que este martes se entregara ante la Fiscalía que le imputó 34 cargos en relación con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, para que no hiciera público una relación sexual entre ambos. En su red social, Truth, Trump comentó que la situación le parecía "surrealista": "Wow, van a arrestarme. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos", añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO