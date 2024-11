Trump confirmó que Marco Rubio será el próximo secretario de Estado de EEUU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la nominación del senador por Florida de origen cubano Marco Rubio como nuevo secretario de Estado para su próximo gobierno, que arrancará en el mes de enero.

A través de un comunicado, el expresidente republicano confirmó la noticia que llevaba varios días circulando, la elección de Rubio como máximo representante de la diplomacia estadounidense, convirtiéndose en el primer latino en asumir el cargo.

"Marco es un líder muy respetado y una voz muy poderosa en pro de la libertad. Será un firme defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero valiente que nunca se rendirá ante nuestros adversarios", apuntó el presidente electo, quien ganó los comicios el pasado 5 de noviembre.

Rubio, añadió el texto, "no se detendrá hasta que la política estadounidense vuelva a centrarse en el sentido común y el bien común".

A través de redes sociales, Rubio afirmó que dirigir el Departamento de Estado de los Estados Unidos "es una enorme responsabilidad" y que se siente "honrado por la confianza" que Trump ha depositado en él.

"Como secretario de Estado, trabajaré todos los días para llevar adelante su agenda de política exterior. Bajo el liderazgo del presidente Trump lograremos la paz mediante la fuerza y ​​siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo lo demás", afirmó.

Su nominación debe ser visada por el Senado.

Leading the U.S. Department of State is a tremendous responsibility and I am honored by the trust President Trump has placed in me. As Secretary of State, I will work every day to carry out his foreign policy agenda. Under the leadership of President Trump we will deliver peace…