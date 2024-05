Trump fue declarado culpable de falsificar documentos para silenciar a actriz porno

Los doce jurados, siete hombres y cinco mujeres, del juicio penal en Nueva York contra el expresidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) determinaron este jueves que el magnate es "culpable" de los cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016.

El exmandatario afrontaba 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación sexual ocurrida en 2006.

Trump recibió la noticia con el ceño fruncido y cara triste, mientras que en las afueras del tribunal, sus simpatizantes y detractores -separados por vallas- han peleado a gritos, pero sin llegar a la violencia, desde que se hizo público el veredicto. Algunos lloran pero otros celebran a la Justicia.

El expresidente siempre ha defendido su inocencia y ha calificado en múltiples ocasiones este proceso como una caza de brujas, que busca interferir en su campaña por las presidenciales de noviembre próximo, donde ya es el virtual candidato republicano y se enfrentaría al actual jefe de Estado, el demócrata Joe Biden.

A su salida, acusó haber pasado por "un juicio desgraciado", y anticipó que "el verdadero juicio ocurrirá en noviembre", en alusión a los comicios.

The Trump campaign immediately fundraised within minutes of the guilty verdict being read, declaring him a "political prisoner" on his official website.



"This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be Nov. 5 by the people," Trump told a crowd of reporters. pic.twitter.com/VQIKpnk2do