Trump recomendó las memorias de Melania como regalo de Navidad

Donald Trump hizo un alto en su intensa campaña electoral para felicitar a su esposa Melania por la publicación de su libro de memorias -que salió al mercado este martes en Estados Unidos-, e incluso lo recomendó como un buen regalo de Navidad.

"¡Muy orgulloso de Melania!", escribió Trump en X, calificando a la exprimera dama como "realmente grandiosa" y "muy buena escritora".

Very proud of Melania! Her book is out Nationally, and for sale EVERYWHERE. It is really great! She was a fantastic First Lady, and shares that experience, and much more. She’s also a really good writer, as she showed at the Republican National Convention with her letter, that…