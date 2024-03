Trump se impuso a Haley en tres nuevos caucus republicanos y ya toca la candidatura con la mano

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) se proclamó ganador de los caucus republicanos celebrados este sábado en los estados de Idaho, Misuri y Míchigan, según las primeras proyecciones publicadas por medios como NBC News y CNN.

Trump se impuso así a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y continúa con su racha de victorias en su camino a ser nombrado el candidato republicano que acudirá a las elecciones presidenciales de noviembre.

El expresidente llega así todavía más fortalecido al 'supermartes', que se celebrará el próximo 5 de marzo, cita clave en la carrera presidencial, en el que 16 estados celebrarán elecciones primarias.

Hasta ahora, Trump ha logrado vencer en todas las primarias y caucus que ha celebrado el Partido Republicano en estados como Iowa, Carolina del Sur o Nevada.

