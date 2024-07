Trump ve su atentado como "una oportunidad para unir a todo el país"

El expresidente de Estados Unidos y actual precandidato republicano, Donald Trump, confirmó que reescribió el discurso que presentará en la convención de su partido tras el atentado que sufrió el fin de semana.



En conversación con Washington Examiner, el magnate dio a conocer que decidió no centrarse en sus críticas al actual presidente y contendor en las próximas elecciones, Joe Biden, y realizará un llamado a la unidad nacional.

"El discurso que iba a dar el jueves iba a ser una maravilla. Si esto no hubiese pasado, habría sido uno de los discursos más increíbles, pero honestamente, ahora va a ser un discurso completamente distinto", sostuvo.

Trump insistió en que "esta es una oportunidad para unir a todo el país, e incluso a todo el mundo. El discurso va a ser muy diferente de lo que habría sido hace dos días".

El exmandatario dijo que se salvó de la muerte porque se volteó a mirar el teleprompter y no estaba con su cabeza hacia el público. "Rara vez no estoy mirando al público. Si no lo hubiera hecho en ese momento, no estaría hablando aquí", sentenció.

En su primera entrevista post atentado, Trump calificó lo ocurrido como un "milagro" y una experiencia "surrealista", aseverando que "se supone que debería estar muerto".