EE.UU. aprobó el uso de un medicamento que ralentiza los síntomas del alzheimer

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) aprobó este jueves por primera vez el uso de un medicamento que ralentiza los síntomas del alzhéimer, esto luego de verificar su eficacia.

El fármaco lecanemab, que recibirá el nombre comercial de Leqembi, fue desarrollado por la farmacéutica japonesa Eisai, y demostró ser eficaz a la hora de ralentizar los efectos de la enfermedad neurodegenerativa.

La FDA ya había otorgado al medicamento una aprobación acelerada el pasado enero, pero todavía quedaba por realizar un último ensayo clínico, el cual entregó resultados satisfactorios.

"Este estudio confirmatorio verificó que es un tratamiento seguro y efectivo para pacientes con enfermedad de Alzheimer", dijo en un comunicado Teresa Buracchio, directora interina de la Oficina de Neurociencia del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

El alzhéimer, que solo en Estados Unidos afecta a 6,5 millones de personas, es una enfermedad neurodegenerativa irreversible que destruye lentamente la memoria y la habilidad para realizar tareas.

Según la FDA, el último estudio, realizado a 1.800 pacientes, demostró una "reducción significativa" del deterioro cognitivo.

Today, we converted a treatment indicated to treat adult patients with Alzheimer’s Disease, to traditional approval following a determination that a confirmatory trial verified clinical benefit. https://t.co/Yk1yVorMN6 pic.twitter.com/Gn3VNrmNVf