Dos migrantes arriesgan pena de muerte por violación y homicidio de niña en Texas

Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años que apareció muerta el pasado 17 de junio bajo un puente en Houston (Texas), fue agredida sexualmente, lo que posibilita que los dos migrantes venezolanos detenidos y acusados del crimen enfrenten la pena de muerte en Estados Unidos.

El Centro de Ciencias Forenses de Houston dijo al canal local de ABC que la menor presentaba signos de agresión sexual. El reporte preliminar estableció que la niña murió por estrangulamiento.

Los presuntos autores del crimen, Franklin José Peña Ramos, de 26 años, y Johan José Martínez Rangel, de 22, fueron detenidos pocos días después de que la Policía de Houston divulgó varias imágenes de los dos hablando con la menor.

Tonight, we mourn the tragic death of 12-year-old Jocelyn Nungaray with her family, friends and community.



Mayor John Whitmire and Acting Chief of Police @SatterwhiteLJ attended a candlelight vigil in honor of a loving daughter and sister.



