Piden a EEUU que frene la primera ejecución mediante asfixia con nitrógeno

Estados Unidos efectuará la primera ejecución de un condenado a muerte mediante hipoxia de nitrógeno (asfixia con este gas) el próximo 25 de enero, un método inédito y que puede causar graves sufrimientos al preso, según denunciaron hoy expertos de Naciones Unidas en derechos humanos.

El estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, tiene previsto emplear esta técnica con Kenneth Eugene Smith, condenado a muerte desde hace más de tres décadas por homicidio.

Pese a estar incluido en el Protocolo de Ejecuciones de Alabama, los expertos consideran que ese método debe ser revisado antes de ponerse en práctica, ya que podría causar a Smith una muerte "dolorosa y humillante", debido a la ausencia de pruebas científicas que demuestren lo contrario.

"Las ejecuciones experimentales por asfixia con gas violarán probablemente la prohibición de la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes", señalaron desde la ONU.

Si la ejecución se produce, Smith será obligado a respirar únicamente nitrógeno, lo que privará a su cerebro y resto de tejidos de oxígeno, ocasionando su muerte.

