A un día de la elección, los candidatos a la presidencia de EE.UU. Kamala Harris (Partido Demócrata) y Donald Trump (Partido Republicano) despliegan una agitada campaña para captar a los votantes indecisos en el estado de Pensilvania, donde las encuestas los muestran a ambos prácticamente empatados en las preferencias.

En este contexto, Trump se refirió a los últimos sondeos -uno de ellos del The New York Times- que anticipan una sorpresiva y ajustada victoria de Harris en estados importantes para los republicanos como Iowa, y señaló que no les cree y que son falsos.

"Las encuestas son tan corruptas como alguno de los escritores que están allá atrás. Pueden hacer lo que quieran con ellas y se jactan de eso. Yo tengo una encuesta en la que voy 10 puntos arriba en Iowa; (pero) uno de mis enemigos publica una y dice que voy tres puntos abajo, (entonces) acaban de anunciar una encuesta falsa", dijo el candidato republicano durante un mitin en el pueblo de Lititz, en el mencionado estado.

"Piensen esto, que ocurre justo antes de las elecciones: '¿Nuestro país es un país corrupto? De acuerdo, es un país corrupto, y vamos a enderezarlo'", agregó el exmandatario.

Escuche el informe del corresponsal Rodrigo Arellano.

