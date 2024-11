Horst y elecciones en EEUU: Hay un feminismo que no ayuda a tener una agenda con impacto en las mujeres

La economista Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD), analizó la derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, asegurando que el Partido Demócrata, al igual que otras fuerzas del progresismo en el mundo, tiene una agenda feminista que no está conectando con la ciudadanía.

En El Primer Café de Cooperativa, la ingeniera comercial y magíster en Economía con mención en Políticas Públicas, afirmó que las personas "al final del día lo que quieren es volver a lo más básico" y solucionar sus problemas más urgentes.

"No llegar a fin de mes, no tener certeza en su empleo y ver menos posibilidades de desarrollo futuro", son parte de las principales urgencias que advierten los estadounidenses y a las que el actual sector gobernante no supo llegar.

Debido a esto, Horst cuestionó "toda esta agenda de todas y todos, de un feminismo que al final tampoco nos ayuda a avanzar en una agenda que realmente le tenga un impacto en las mujeres".

Finalmente, afirmó que esto tampoco ayuda en "la economía, en la autonomía" u otros puntos, por lo que "la gente se aburre".